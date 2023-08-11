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Баскетбол

НБА оштрафовала лидера Миннесоты, который ударил стулом двух человек

Энтони Эдвардс отделался денежным штрафом за свое необдуманное действие.
Сегодня, 15:28
Энтони Эдвардс / Getty Images
Энтони Эдвардс / Getty Images

Звезда Миннесоты Энтони Эдвардс был оштрафован НБА на 50 тысяч долларов за то, что он ударил стулом двух человек после поражения в матче плей-офф от Денвера 25 апреля, сообщает ESPN.

Решение было принято через четыре месяца после инцидента из-за уголовного расследования, которое было прекращено в прошлом месяце.

Исполнительный вице-президент НБА Джо Дюмарс заявил в пресс-релизе, что Эдвардс был оштрафован за "опрометчивое размахивание стулом в отчаянии, которое ударило двух прохожих".

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Тогда защитник промазал решающий трехочковый в пятой игре с Наггетс и убежал с площадки. По пути в раздевалку он схватил стул и бросил его, задев двух сотрудниц арены.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Миннесота Тимбервулвз Энтони Эдвардс

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