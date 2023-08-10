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Баскетбол

Экс-защитник Бостона и Мемфиса избежал тюремного заключения за мошенничество

Тони Аллен еще легко отделался, поучаствовав в незаконных схемах.
Сегодня, 19:30
Тони Аллен / Getty Images
Тони Аллен / Getty Images

Бывший защитник Бостона и Мемфиса Тони Аллен был приговорен к общественным работам и надзору за его участие в схеме по обману плана НБА по страхованию здоровья и социальному обеспечению, сообщает The Athletic.

Таким образом экс-игрок НБА избежал тюремного заключения - в апреле этого года он признал себя виновным.

Согласно судебным документам, Аллен входит в число 18 бывших игроков НБА, обвиняемых в подаче мошеннических исков на сумму 5 миллионов долларов в период с 2017 по 2020 год.

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Аллен вернул большую часть из 420 тысяч, которые он незаконно получил, до того, как ему было предъявлено обвинение.

Напомним, что Терренс Уильямс, также бывший игрок НБА, был приговорен к 10 годам тюремного заключения, а также к штрафу в размере более 650 тысяч и выплате 2,5 миллиона в качестве компенсации на прошлой неделе за организацию данного мошенничества.

Обвинения также были предъявлены жене Аллена, Дезире, чемпиону НБА в составе Бостона Глену Дэвису, двукратному чемпиону НБА в составе Лейкерс Шеннону Брауну, чемпиону НБА в составе Сан-Антонио Мелвину Эли и еще 13 бывшим игрокам.

Кейон Дулинг и Алан Андерсон были приговорены к 30 и 24 месяцам тюремного заключения по делу в начале этого года.

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