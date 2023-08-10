Экс-защитник Бостона и Мемфиса избежал тюремного заключения за мошенничество

Бывший защитник Бостона и Мемфиса Тони Аллен был приговорен к общественным работам и надзору за его участие в схеме по обману плана НБА по страхованию здоровья и социальному обеспечению, сообщает The Athletic.

Таким образом экс-игрок НБА избежал тюремного заключения - в апреле этого года он признал себя виновным.

Согласно судебным документам, Аллен входит в число 18 бывших игроков НБА, обвиняемых в подаче мошеннических исков на сумму 5 миллионов долларов в период с 2017 по 2020 год.

Читай также: Финикс выведет из обращения игровые номера двух легенд

Аллен вернул большую часть из 420 тысяч, которые он незаконно получил, до того, как ему было предъявлено обвинение.

Напомним, что Терренс Уильямс, также бывший игрок НБА, был приговорен к 10 годам тюремного заключения, а также к штрафу в размере более 650 тысяч и выплате 2,5 миллиона в качестве компенсации на прошлой неделе за организацию данного мошенничества.

Обвинения также были предъявлены жене Аллена, Дезире, чемпиону НБА в составе Бостона Глену Дэвису, двукратному чемпиону НБА в составе Лейкерс Шеннону Брауну, чемпиону НБА в составе Сан-Антонио Мелвину Эли и еще 13 бывшим игрокам.

Кейон Дулинг и Алан Андерсон были приговорены к 30 и 24 месяцам тюремного заключения по делу в начале этого года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!