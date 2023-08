Финикс выведет из обращения игровые номера двух легенд

S.T.A.T.'s rankings in Phoenix Suns history: ☄️ 7th in Points (11,035) ☄️ 5th in Scoring Average (21.4) ☄️ 3rd in Rebounds (4,613) ☄️ 5th in Blocks (722) pic.twitter.com/Mlck85jlc1

The Matrix's rankings in Phoenix Suns history: ☄️ 5th in Points (12,134) ☄️ 2nd in Rebounds (6,616) ☄️ 2nd in Steals (1,245) ☄️ 3rd in Blocks (894) pic.twitter.com/0wvbhwLmdO

31 & 32 forever. Shawn Marion & Amar’e Stoudemire will be inducted into the Phoenix Suns Ring of Honor during the upcoming season! 👏 📰 READ MORE: https://t.co/Up4MX72ECW pic.twitter.com/O8Oh2cb9Ew

