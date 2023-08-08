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Баскетбол

Некогда перспективный форвард согласовал контракт с Барселоной

Для игрока это будет первый опыт за пределами НБА.
Вчера, 21:29
Джабари Паркер / Барселона
Джабари Паркер / Барселона

Барселона согласовала контракт с форвардом Джабари Паркером, о чем было объявлено на официальном сайте каталонцев.

После медосмотра игрок подпишет контракт, рассчитанный на один сезон.

Джабари Паркер был выбран Милуоки под вторым пиком на драфте 2014 года. Однако из-за проблем со здоровьем он так и не сумел раскрыть свой потенциал.

За девять лет в НБА он успел поиграть в Чикаго, Вашингтоне, Атланте, Сакраменто и Бостоне. Для Паркера это будет первый опыт вне США.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться со всеми сделками, которые были оформлены в НБА после открытия рынка свободных агентов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона

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