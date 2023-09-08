США сенсационно уступили Германии и покинули чемпионат мира
В пятницу, 8 сентября, в рамках полуфинала чемпионата мира по баскетболу США встречались с Германией.
В первых двух четвертях разрыв между команды был минимальным, однако третьей десятиминутке случилось ключевое событие.
Немцы смогли добыть для себя отрыв от соперника в размере десяти очков, после чего оставалось лишь выдержать натиск в последней четверти.
К счастью для сборной Германии она уступила в решающем моменте матча лишь в восемь очков, что означало победу и выход в финал турнира.
Таким образом, США сыграют лишь в матче за третье место против Канады, а Германия в финале встретится с Сербией.
Чемпионат мира по баскетболу
США - Германия - 111:113 (31:33, 29:26, 24:35, 27:19)
Напомним, на ISPORT также доступны расписание и результаты турнира.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!