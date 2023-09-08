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Баскетбол

США сенсационно уступили Германии и покинули чемпионат мира

Американская сборная упустила шанс выйти в финал.
Сегодня, 18:13
Сборная США по баскетболу / Getty Images
Сборная США по баскетболу / Getty Images

В пятницу, 8 сентября, в рамках полуфинала чемпионата мира по баскетболу США встречались с Германией.

В первых двух четвертях разрыв между команды был минимальным, однако третьей десятиминутке случилось ключевое событие.

Немцы смогли добыть для себя отрыв от соперника в размере десяти очков, после чего оставалось лишь выдержать натиск в последней четверти.

К счастью для сборной Германии она уступила в решающем моменте матча лишь в восемь очков, что означало победу и выход в финал турнира.

Таким образом, США сыграют лишь в матче за третье место против Канады, а Германия в финале встретится с Сербией.

Чемпионат мира по баскетболу

США - Германия - 111:113 (31:33, 29:26, 24:35, 27:19)

Напомним, на ISPORT также доступны расписание и результаты турнира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: германия США

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