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Баскетбол

Сборная Украины U-20 стартовала с победы на Евробаскете в Дивизионе В

В составе украинской команды отыграл сын Кличко.
Сегодня, 18:24
Сборная Украины U-20 / ФБУ
Сборная Украины U-20 / ФБУ

В пятницу, 12 июля, мужская сборная Украины по баскетболу провела первый матч на Евробаскете U-20. Соперником была команда Армении.

Украиснкая сборная сумела добыть победу - 93:60.

Самыми результативными в составе нашей команды стали Кирилл Скутельник (14 очков, 5 подборов) и Павел Карасев (14 очков, 5 подборов, 3 ассиста).

Отметим, что в матче также принял участие сын легендарного украинского боксера и мэра Киева Виталия Кличко Максим. Он набрал 11 очков, сделал два асиста и восемь подборов.

В субботу, 13 июля, Украина встретится с Молдовой.

Армения - Украина – 60:93 (17:23, 10:24, 24:21, 9:25)

Украина: Скутельник (14 + 5 подборов), Карасев (14 + 5 подборов + 3 ассиста), Сипало (13 + 8 подборов + 1 ассист), Холод (12 + 6 подборов + 4 ассиста), Кличко (11 + 8 подборов + 2 ассиста).

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