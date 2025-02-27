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"Кому нужен этот бой?": тренер Паркера раскритиковал реванш Усика и Дюбуа

Наставник Джозефа выбрал соперников для украинца.
Сегодня, 08:50
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images
Даниэль Дюбуа и Александр Усик / Getty Images

Энди Ли, тренер новозеландца Джозефа Паркера, высказался о возможном втором поединке между объединенным чемпионом в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

Наставник считает, что его боец станет более достойным соперником для украинца, а реванш не будет интересен зрителям.

"Джо должен драться за титул следующим. Нет причины, чтобы он больше ходил по кругу. Кто хочет снова это видеть бой Усик - Дюбуа? Это, вероятно, будет продаваться в Великобритании, но с точки зрения бокса… 

Я думаю, Джо даст ему лучший бой. Я считаю, что Джо - лучший соперник для Усика, Джо или Кабайель. Они дадут Усику лучший бой из-за их размера, из-за их трудоспособности, из-за их способностей и координации. Они могут с ним соперничать. Эти большие, высокие парни - медленные и неуклюжие, или нескоординированные, Усик будет их уничтожать весь день. В то время, как Джо - очень умный боец", - приводит слова тренера Boxing Scene.

Ранее Кроуфорд назвал победителя реванша Усик - Дюбуа.

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