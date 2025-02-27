"Продержался бы три раунда": раскрыты детали болезни Дюбуа

Британец не вышел на бой после советов врача.

Стэнли Дюбуа, отец чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался о срыве поединка сына с Джозефом Паркером.

По словам отца, у британца была высокая температура, из-за чего он не смог выйти на ринг.

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"Он идет на поправку, но его железы все еще опухшие. У него высокая температура и состояние усталости. Так что просто нужно пережить это.

Врачи приняли решение не допускать его к бою, хотя в тот момент он чувствовал себя еще хорошо и хотел драться, но врачи сказали, что он продержится максимум три раунда и устанет. Даниэль был очень расстроен.

Путь домой был грустным. Мне было жаль команду. Это не очень хорошее чувство, когда все выходит из-под контроля", - приводит слова Дюбуа-старшего talkSPORT.

Дюбуа должен был провести поединок с Паркером 22 февраля, но снялся из-за болезни. Британца заменил Мартин Баколе, который был нокаутирован во втором раунде.

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