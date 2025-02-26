Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть
Бывший чемпион мира Леннокс Льюис высказался про супертяжелый вес.
Легендарный британец признался, что хотел бы увидеть противостояние между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.
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"Я все еще хочу увидеть этот поединок. Я думаю, что это будет замечательный бой.
Кто победит? Лучший из них. Сейчас Даниэль Дюбуа – лучший, он владеет поясом, так что Паркеру придется хорошо поработать. Однако скажу, что Паркеру по силам победить Дюбуа", - приводит слова Льюиса RingSide24.
Дюбуа и Паркер должны были провести бой 22 февраля, но Даниэль снялся с боя из-за болезни. Его заменил Мартин Баколе, который потерпел поражение нокаутом во втором раунде.
Ранее сообщалось, что Баколе больше не сможет стать претендентом на чемпионский титул.
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