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Леннокс Льюис назвал бой, который хочет увидеть

Икона бокса разочарован тем, что сорвался поединок в королевском весе.
Вчера, 23:55
Леннокс Льюис / Getty Images
Леннокс Льюис / Getty Images

Бывший чемпион мира Леннокс Льюис высказался про супертяжелый вес.

Легендарный британец признался, что хотел бы увидеть противостояние между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером.

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"Я все еще хочу увидеть этот поединок. Я думаю, что это будет замечательный бой. 

Кто победит? Лучший из них. Сейчас Даниэль Дюбуа – лучший, он владеет поясом, так что Паркеру придется хорошо поработать. Однако скажу, что Паркеру по силам победить Дюбуа", - приводит слова Льюиса RingSide24.

Дюбуа и Паркер должны были провести бой 22 февраля, но Даниэль снялся с боя из-за болезни. Его заменил Мартин Баколе, который потерпел поражение нокаутом во втором раунде.

Ранее сообщалось, что Баколе больше не сможет стать претендентом на чемпионский титул.

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