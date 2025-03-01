Бриедис: Джошуа публично начал употреблять алкоголь

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис заявил, что Энтони Джошуа был замечен в состоянии алкогольного опьянения.

По словам латвийаца, на шоу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Эй Джей был под воздействием алкоголя или других веществ.

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"Джошуа на самом деле сейчас, по-моему, сломан, потому что мне показалось, чуть-чуть он… Я знаю, он вообще никогда не употреблял алкоголь. Сейчас уже начал употреблять, по-моему, алкоголь публично. Покачивался.

Насколько я знаю из своего опыта в полиции, он был под каким-то действием алкоголя, может быть, или чего-то другого, потому что покачивался, кидал ударчики, когда надо было разговаривать в камеру. Но как оно есть", - сказал Бриедис на своем YouTube-канале.

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