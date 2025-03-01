iSport.ua
Русский Українська

Бриедис: Джошуа публично начал употреблять алкоголь

Майрис посетил вечер бокса в Саудовской Аравии.
Сегодня, 10:10
Энтони Джошуа / Getty Images
Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Майрис Бриедис заявил, что Энтони Джошуа был замечен в состоянии алкогольного опьянения.

По словам латвийаца, на шоу в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде Эй Джей был под воздействием алкоголя или других веществ.

Читай также: Усик або Паркер: Батько Дюбуа назвав наступного суперника його сина

"Джошуа на самом деле сейчас, по-моему, сломан, потому что мне показалось, чуть-чуть он… Я знаю, он вообще никогда не употреблял алкоголь. Сейчас уже начал употреблять, по-моему, алкоголь публично. Покачивался. 

Насколько я знаю из своего опыта в полиции, он был под каким-то действием алкоголя, может быть, или чего-то другого, потому что покачивался, кидал ударчики, когда надо было разговаривать в камеру. Но как оно есть", - сказал Бриедис на своем YouTube-канале.

Ранее Рахман нашел Усику место в пантеоне бокса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Потенциальный соперник Ломаченко обвинил Кроуофрда в допинге Потенциальный соперник Ломаченко обвинил Кроуофрда в допинге
Экстра-лига по футзалу: Athletic - Ураган, Сокол - Aurora, Sky Up - ХИТ Экстра-лига по футзалу: Athletic - Ураган, Сокол - Aurora, Sky Up - ХИТ
Тайсон Фьюри поддержал Трампа после ссоры с Зеленским Тайсон Фьюри поддержал Трампа после ссоры с Зеленским
"Это сложно": тренер Борнмута оценил последствия дисквалификации Забарного "Это сложно": тренер Борнмута оценил последствия дисквалификации Забарного

Видео

Дюплантис в одиннадцатый раз побил рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис в одиннадцатый раз побил рекорд в прыжках с шестом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: во Швейцарии начнется седьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк вернулась в ТОП-20, Калинина и Стародубцева потеряли позиции
просмотров
Рейтинг ATP: лидеры из Украины потеряли позиции, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция масс-стартов на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Бокс13:00
Потенциальный соперник Ломаченко обвинил Кроуофрда в допинге
12:35
Экстра-лига по футзалу: Athletic - Ураган, Сокол - Aurora, Sky Up - ХИТ
Бокс12:15
Тайсон Фьюри поддержал Трампа после ссоры с Зеленским
Европа11:55
"Это сложно": тренер Борнмута оценил последствия дисквалификации Забарного
Европа11:50
Реал хочет подписать звезду Арсенала свободным агентом
НБА11:25
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: спасительный трехочковый под конец четверти от Уайта возглавил рейтинг
Формула 111:13
Сайнс показал лучшее время на предсезонных тестах
Бокс11:00
"Я остановил Беринчика": Кишон вызвал на бой Ломаченко и Дэвиса
Европа10:40
"Я жду тяжелой игры": Гвардиола прокомментировал предстоящий матч против клуба Таловерова
Украина10:30
УПЛ: Ингулец - Кривбасс, Черноморец - Левый Берег, Шахтер - Александрия
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK