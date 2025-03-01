Усик або Паркер: Батько Дюбуа назвав наступного суперника його сина

Стэнли Дюбуа, отец чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа, высказался о будущем своего сына.

По словам Дюбуа-старшего, британский боксер настроен провести поединок с украинцем Александром Усиком.

"Следующий - Усик. Даниэля расстроило, как все сложилось с Паркером, но он не мог драться из-за инфекции. Усик - вот на кого мы нацелены дальше", - приводит слова отца боксера Ring Magazine.

Ранее Чисора с уверенностью назвал следующего соперника Усика.

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