Рахман нашел Усику место в пантеоне бокса

Американец Хасим Рахман поделился мыслями о чемпионе мира по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александра Усика. Экс-чемпион внес украинского боксера в список лучших всех времен, сообщает FightHype.

"Если взглянуть на статистику и его достижения, то я не вижу никого, кто бы сравнялся с ним. Если мы говорим о Джо Фрейзере, то он, без сомнения, легенда. Но давайте представим, что Мухаммед Али не сел в тюрьму и не потерял свои титулы. Стал бы вообще Фрейзер чемпионом тогда?

То, что люди отдают должное одним боксером и параллельно говорят, что кто-то другой не смог бы чего-нибудь достичь – это все гипотетические вещи. Факты говорят о себе. Усик выиграл "золото" Олимпиады, он единственный, кто объединил четыре пояса в крузервейте, а затем поднялся в хевивейт и сделал то же самое. Этого никто не делал раньше", – объяснил Рахман.

По мнению американца, стоит оценивать боксеров "в данный момент" – способность победить тех, кто сейчас перед ними. Украинец остается уникальным, поскольку справился с этим вызовом. Как следствие, Усик должен быть в дискуссиях о лучших боксерах всех времен, убежден Рахман.

К слову, украинец Радченко получил титульный поединок в бриджервейте.

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