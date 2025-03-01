"Я остановил Беринчика": Кишон вызвал на бой Ломаченко и Дэвиса
Чемпион мира по версии WBO в легком весе Кишон Дэвис заявил, что хочет получить объединенный бой.
Американец готов разделить ринг с Джервонтой Дэвисом (WBA) и Василием Ломаченко (IBF).
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"Джервонта должен подраться со мной или Шакуром, прежде чем уйдет на пенсию. Не удивляйтесь, кода я сброшу с трона Танка. Он слишком мал, а я могу ударить. В последнем бою я остановил парня, который никогда раньше не проигрывал. Я не позволил ему одержать свою лучшую победу.
Также я бы с удовольствием подрался с Ломой. Это легко организовать. Он из Top Rank. Я просто никогда не буду драться с Шакуром. Деньги не заставят меня сделать это", - приводит слова Дэвиса Boxing News 24.
В последнем поединке Беринчик проиграл Кишону Дэвису нокаутом в четвертом раунде.
Ранее Джервонта пренебрежительно отозвался о Беринчике.
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