"Я остановил Беринчика": Кишон вызвал на бой Ломаченко и Дэвиса

Чемпион мира по версии WBO в легком весе Кишон Дэвис заявил, что хочет получить объединенный бой.

Американец готов разделить ринг с Джервонтой Дэвисом (WBA) и Василием Ломаченко (IBF).

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"Джервонта должен подраться со мной или Шакуром, прежде чем уйдет на пенсию. Не удивляйтесь, кода я сброшу с трона Танка. Он слишком мал, а я могу ударить. В последнем бою я остановил парня, который никогда раньше не проигрывал. Я не позволил ему одержать свою лучшую победу.

Также я бы с удовольствием подрался с Ломой. Это легко организовать. Он из Top Rank. Я просто никогда не буду драться с Шакуром. Деньги не заставят меня сделать это", - приводит слова Дэвиса Boxing News 24.

В последнем поединке Беринчик проиграл Кишону Дэвису нокаутом в четвертом раунде.

Ранее Джервонта пренебрежительно отозвался о Беринчике.

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