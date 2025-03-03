Гвоздик назвал боксера, с которым хочет подраться

Бывший чемпион полутяжелого веса Александр Гвоздик (20-2, 16 КО) высказался о своем будущем.

Украинский боксер выразил желание провести бой против бывшего регулярного чемпиона WBA Давида Морреля (11-1, 9 КО).

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"Моррель - замечательный боец. Но Бенавидес на ступень выше. Он отличный боец, он может вернуться. Если он будет свободен, я бы с радостью с ним подрался".

Боксеры провели свои предыдущие поединки против Давида Бенавидеса и проиграли тому единогласным решением судей.

Ранее Гвоздик признался, готов ли он сменить весовую категорию.

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