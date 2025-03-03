"Очень зазвездился": бывший соперник Усика раскритиковал Джервонту Дэвиса

Бриедис недоволен тем, как американец провел ничейный поединок с Роучем.

Бывший чемпион мира Майрис Бриедис высказался о поединке обладателя титула WBA в легком весе Джервонты Дэвиса и Ламонта Роуча.

По словам латвийца, Дэвис не проявил себя, ведь у него появилась звездная болезнь.

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"Что меня удивило на самом деле? Дэвис очень сильно зазвездился, потому что в Америке его бой на pay-per-view стоил 80 долларов. Это огромные деньги.

Андеркард так себе был. Сам противник тоже считался ничего такого. В принципе, проходной был бой. И карма, и звездная болезнь, и многое что другое - вот, пожалуйста, результат", - сказал Бриедис на своем YouTube-канале.

Дэвис и Роуч свели бой вничью в главном событии вечера бокса в Бруклине.

Ранее Джервонта рассказал, когда может пройти реванш с Роучем.

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