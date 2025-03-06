Названа новая дата боя Мартин Баколе – Эфе Аджагба

Поединок не будет иметь претендентского статуса по линии IBF.

Конголезский нокаутер Мартин Баколе проведет поединок против нигерийского супертяжеловеса Эфе Аджагбы.

Поединок был запланирован на второе мая, однако во время официального объявления ивента бой не был упомянут.

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Как сообщает Bad Left Hook со ссылкой на журналиста BoxingScene Лэнса Пагмайра, бойцы разделят ринг на день позже. Баколе и Аджагбе проведут поединок 3-го мая в Саудовской Аравии в андеркарде боя за бесспорный титул во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и кубинцем Уильямом Скуллом.

Напомним, что IBF лишило противостояние претендентского статуса после поражения Баколе от Джозефа Паркера. Аджагба в апреле прошлого года провел бой с итальянцем Гвидо Вианелло, где победил раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что Усик получил крайний срок для обязательной защиты титула WBA.

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