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Названа новая дата боя Мартин Баколе – Эфе Аджагба

Поединок не будет иметь претендентского статуса по линии IBF.
Сегодня, 11:30
Мартин Баколе / Getty Images
Мартин Баколе / Getty Images

Конголезский нокаутер Мартин Баколе проведет поединок против нигерийского супертяжеловеса Эфе Аджагбы.

Поединок был запланирован на второе мая, однако во время официального объявления ивента бой не был упомянут.

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Как сообщает Bad Left Hook со ссылкой на журналиста BoxingScene Лэнса Пагмайра, бойцы разделят ринг на день позже. Баколе и Аджагбе проведут поединок 3-го мая в Саудовской Аравии в андеркарде боя за бесспорный титул во втором среднем весе между мексиканцем Саулем Альваресом и кубинцем Уильямом Скуллом.

Напомним, что IBF лишило противостояние претендентского статуса после поражения Баколе от Джозефа Паркера. Аджагба в апреле прошлого года провел бой с итальянцем Гвидо Вианелло, где победил раздельным решением судей.

Ранее сообщалось, что Усик получил крайний срок для обязательной защиты титула WBA.

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