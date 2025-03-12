"У Усика дела с Дюбуа": бывший чемпион двух дивизионов выбрал соперника

Британец Лоуренс Околи хочет получить поединок с временным чемпионом WBC в супертяжелом весе непобежденным Агитом Кабайелом.

По словам боксера, он мечтает о бое с Александром Усиком, однако понимает, что украинец сейчас недоступен.

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"Кабайел - тот, кого я ищу. Я наблюдаю за этим парнем много лет. Он победил Санчеса, Махмудова и Чжана. Надо отдать должное этому парню. Он делает свое дело, он непобежденный «временный» чемпион. Агит - в ударе. Если я хочу снова стать чемпионом мира, то нужно побеждать именно таких бойцов.

Я первый номер в рейтинге, а Кабайел временный чемпион. В то время как у Александра Усика свои дела против Даниэля Дюбуа. Мне и Кабаелу нужен бой после того, как разберусь с Ричардом. Победитель станет еще на один шаг ближе к титулу чемпиона мира", - приводит слова Околи Ring Magazine.

Ранее сообщалось, что WBC не станет требовать от Усика обязательной защиты.

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