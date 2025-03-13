iSport.ua
Русский Українська

Промоутер назвал потенциальную дату боя Богачука

Украинец нацелен получить топовый поединок.
Сегодня, 00:10
Сергей Богачук / Getty Images
Сергей Богачук / Getty Images

Том Леффлер, промоутер боксера первого среднего веса Сергея Богачука (24-2, 23 KO), высказался о будущем своего клиента.

По словам функционера, украинский боксер планирует вернуться на ринг 21 июня на Chumash Casino Resort в Санта-Инес, Калифорния.

Читай также: Богачук может получить в соперники российского чемпиона IBF

"Сергей намерен стать хедлайнером шоу UFC Fight Pass в июне, но если появится возможность, например, драться с Бахрамом за титул чемпиона мира по версии IBF, если появится возможность драться с Себастьяном Фундорой, с которым он должен был драться в прошлом году, мы воспользуемся ею".

Леффлер вспомнил Мадримова, с которым у Сергея отменился поединок.

"Бой с Мадримовым все равно был бы для него отличным поединком. Это отличный поединок.

Мы не собираемся откладывать Богачука на полку, если такие бои не состоятся в нужное время. Он будет драться на нашем шоу. Тогда мы посмотрим, что я смогу подготовить для него осенью", - приводит слова промоутера Boxing Scene.

В последний раз Богачук выходил на ринг в декабре 2024 года, когда победил Ишмаэля Дэвиса техническим нокаутом.

Ранее промоутер назвал человека, который против реванша Богачук - Ортис.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Манчестер Юнайтед может потерять около половины суммы с трансфера Рэшфорда Манчестер Юнайтед может потерять около половины суммы с трансфера Рэшфорда
Барселона, Реал и компания: Кто вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов Барселона, Реал и компания: Кто вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Реал в серии пенальти выбил Атлетико и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов Реал в серии пенальти выбил Атлетико и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Астон Вилла сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые с 1983 года Астон Вилла сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые с 1983 года

Видео

Соло от Тюрама и два пенальти в видеообзоре матча Интер - Фейеноорд
Соло от Тюрама и два пенальти в видеообзоре матча Интер - Фейеноорд

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: в словенской Поклюке состоится восьмой этап Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской эстафеты в Новом Месте
просмотров
Футбол сегодня: Атлетико - Реал и другие матчи 1/8 финала Лиги чемпионов
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: Звезда Реала вышел в лидеры, Салах опустился с вершины, вингер Барселоны поджимает
просмотров

Последние новости

Европа00:54
Манчестер Юнайтед может потерять около половины суммы с трансфера Рэшфорда
Лига Чемпионов00:50
Барселона, Реал и компания: Кто вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:41
Реал в серии пенальти выбил Атлетико и прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:27
Астон Вилла сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов впервые с 1983 года
Бокс00:10
Промоутер назвал потенциальную дату боя Богачука
Вчера, 23:58
Лига Чемпионов23:58
Арсенал удержал ничью против ПСВ и прошел в четвертьфинал
Лига Чемпионов23:50
Лига чемпионов: Астон Вилла разбила Брюгге, Арсенал сыграл вничью с ПСВ
Формула 123:32
Доменикали подписал новый контракт с Формулой-1
Украина23:25
Календарь Динамо: "бело-синие" потеряли очки, сыграв вничью с Зарей в УПЛ
Бокс23:15
"У Усика дела с Дюбуа": бывший чемпион двух дивизионов выбрал соперника
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK