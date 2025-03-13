Промоутер назвал потенциальную дату боя Богачука

Том Леффлер, промоутер боксера первого среднего веса Сергея Богачука (24-2, 23 KO), высказался о будущем своего клиента.

По словам функционера, украинский боксер планирует вернуться на ринг 21 июня на Chumash Casino Resort в Санта-Инес, Калифорния.

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"Сергей намерен стать хедлайнером шоу UFC Fight Pass в июне, но если появится возможность, например, драться с Бахрамом за титул чемпиона мира по версии IBF, если появится возможность драться с Себастьяном Фундорой, с которым он должен был драться в прошлом году, мы воспользуемся ею".

Леффлер вспомнил Мадримова, с которым у Сергея отменился поединок.

"Бой с Мадримовым все равно был бы для него отличным поединком. Это отличный поединок.

Мы не собираемся откладывать Богачука на полку, если такие бои не состоятся в нужное время. Он будет драться на нашем шоу. Тогда мы посмотрим, что я смогу подготовить для него осенью", - приводит слова промоутера Boxing Scene.

В последний раз Богачук выходил на ринг в декабре 2024 года, когда победил Ишмаэля Дэвиса техническим нокаутом.

Ранее промоутер назвал человека, который против реванша Богачук - Ортис.

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