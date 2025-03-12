Промоутер назвал человека, который против реванша Богачук - Ортис

Том Леффлер, промоутер боксера первого среднего веса Сергея Богачука (24-2, 23 KO), рассказал о противостоянии украинца против временного чемпиона WBC Вирджила Ортиса (23-0, 21 KO).

По словам функционера, отец американского боксера выступил против реванша с Богачуком.

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"Как я понимаю, отец Ортиса не хочет реванша. Если ты дважды побывал в нокдауне, я уверен, что они не в восторге от того, чтобы давать реванш Богачуку. Это не было частью соглашения. Но все говорили о реванше, потому что это был "Бой года" в прошлом году.

Когда все дошло до дела, я думаю, что они будут искать более легкий бой. Была цитата, кажется, из Golden Boy, что Вирджил дрался с Богачуком, а потом с Мадримовым, и не хочет третьего тяжелого боя. Но если бы Богачук дрался с Мадримовым в декабре, я думаю, он бы его побил, и у него не было бы проблем с боем с Ортисом", - приводит слова промоутера The Ring.

В августе прошлого года Богачук проиграл Ортису решением большинства судей.

Ранее сообщалось, что Богачук может получить в соперники российского чемпиона IBF.

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