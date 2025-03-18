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"Словно прожил 20 лет": Усик высказался о противостоянии с Фьюри

Украинский боксер высказался об отношениях с британцем.
Сегодня, 17:25
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своих боях Тайсоном Фьюри.

Украинский боксер рассказал, что сейчас не общается с британцем, но их противостояние стало уникальным событием.

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"Мы не общаемся. Я думаю, что мы позже поговорим. Я скучаю по этому парню, по нашему боксу. 

Мы провели 24 раунда, это будто целая жизнь. Это словно ты прожил с кем-то 20 лет, поэтому для нас обоих это был невероятный путь. Там мы были на одном уровне с моим невероятным другом Тайсоном Фьюри", - сказал Усик в интервью Riz Khan Show.

В первом бою с Фьюри, который состоялся в мае прошлого года, Усик победил раздельным решением судей. В декабре они провели реванш, где украинец одержал победу единогласным судейским решением.

Ранее Усик признался, сколько еще проведет боев до завершения карьеры.

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