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Усик назвал единственного, кто может организовать ему желаемый бой

Украинский чемпион нацелился на еще один значимый поединок.
Сегодня, 15:10
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик не скрывает своего желания в своем следующем бою снова побороться за звание абсолюта дивизиона с обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа.

По словам украинского боксера, он рассчитывает, что в организации этого поединка поспособствует глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх.

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"Мы хотим бой с Дюбуа. Моя команда готова. Я думаю, что многое зависит от того, как бог поможет нам устроить это. К тому же человек, который может организовать этот бой - это его превосходительство Турки Аль аш-Шейх. Он человек, который способен устроить наш поединок. Я думаю, что в противном случае могут быть проблемы. Только его превосходительство и Riyadh Season могут организовать это.

Знаете, я всегда боксировал дома у моих соперников. В данный момент Саудовская Аравия создала лучшие условия для организации поединков. Так что она стала для меня словно вторым домом. Когда я дерусь в Саудовской Аравии, мне кажется, что я боксирую дома. Здесь отличные люди, замечательные фанаты.

Сейчас мы не можем драться в Украине, но можем проводить бои в Саудовской Аравии. К нам очень хорошо относятся, и это наш второй дом", - сказал Усик в комментарии Al Arabiya English.

Ранее сообщалось, что Усик ради реванша с Дюбуа откупится от обязательного претендента.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Даниэль Дюбуа Турки Аль аш-Шейх

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