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"Это был мой самый легкий бой": Леннокс Льюис оценил победу над Майком Тайсоном

Легендарный британец вспомнил слова своего тренера.
Сегодня, 18:10
Леннокс Льюис и Майк Тайсон / Getty Images
Леннокс Льюис и Майк Тайсон / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис поделился воспоминаниями о поединке с Майком Тайсоном.

По словам британца, его тренер Эмануэль Стюард предсказал, что он легко победит.

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"Удивило ли меня, что поединок с Тайсоном сложился так легко? Нет. Эмануэль Стюард сказал мне, что это будет мой самый легкий бой. 

Затем я понял, почему он это сказал. Все мои бои до этого в любом случае были подготовкой к Тайсону", - приводит слова Льюиса The Ring.

В 2002 году Льюис победил Тайсона нокаутом в восьмом раунде.

Ранее Усик признался, сколько еще проведет боев до завершения карьеры.

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