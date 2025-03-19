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Теофимо Лопес заявил, что тренер Канело отказался работать с ним

Американец получил жесткий отказ.
Сегодня, 18:57       Автор: Дмитрий Данец
Теофимо Лопес / Getty Images
Теофимо Лопес / Getty Images

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес сообщил, что хотел работать с Эдди Рейносо, который тренирует Сауля Альвареса.

По словам американца, он обращался к специалисту, но получил отказ.

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"Многое может быть причиной. Возможно, просто временные рамки. Эдди Рейносо не говорил с моим отцом. Он просто сообщил об этом нашей команде. Я не знаю, сделали ли мы что-то неправильно, или они просто сосредоточены на себе. Возможно, они почувствовали, что такому элитному бойцу, как я, нужно больше времени.

В этом нет смысла, какой бы ни была причина. Мы любим их и ценим. Это не конец нашей истории с ними. Сейчас они просто не смотрят по сторонам. Разочарован ли я этим? Да. Я воспринимаю это как конкуренцию", - приводит слова Лопеса Ring Magazine.

Ранее сообщалось, что Паркер оригинально бросил вызов Усику на бой.

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