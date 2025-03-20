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Кабайел назвал двух боксеров, с которыми он готов провести бой

Немец хочет стать чемпионом мира в супертяжелом весе.
Сегодня, 11:25       Автор: Василий Войтюк
Агит Кабайел / Getty Images
Агит Кабайел / Getty Images

Временный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел высказался о своем будущем.

По словам немецкого боксера, его интересуют бои с Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером.

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"Есть ли для нас смысл в поединке с Джошуа? Да, мне однозначно будет прикольно побоксировать с Энтони. Я также смогу оценить себя со спортивной точки зрения: буду ли я хорошо выглядеть с Джошуа, получится ли у меня справиться с ним.

Если мы хотим подраться за чемпионский титул, то только в поединке с Джошуа будет смысл. Думаю, что снова начнут говорить о Деонтее Уайлдере. Бой с ним имеет смысл только с точки зрения его имени и положения", - приводит слова немца Boxing News 24/7.

Ранее Усик назвал единственного, кто может организовать ему желаемый бой.

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