Райан Гарсия сообщил, что заработает около 20 миллионов долларов за следующий бой

Боксер полусреднего веса Райан Гарсия (24-1, 20 КО) проведет поединок против бывшего чемпиона первого полусреднего веса Роландо Ромеро (16-2, 13 KO).

Американец рассказал, что его гонорар за бой составит около 20 миллионов долларов.

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"Турки реально меняет игру. В том, что он делает, есть своя стратегия и я думаю, что он – новая ключевая фигура. Он намерен взять все под контроль.

Если ты его хейтишь, это удивительно, потому что он организует лучшие возможные бои. Он делает так, чтобы мы с Девином сражались. Если у кого есть отговорки – это точно не из-за денег. Он выводит людей на чистую воду. Так что если кто-то отказывается от боя, дело точно не в деньгах.

Заработаю 20 миллионов? Где-то так", - сказал Гарсия для Ring Champs with Ak & Barak.

Бой Гарсии и Ромеро пройдет 2 мая в Нью-Йорке, США.

Ранее Усик назвал единственного, кто может организовать ему желаемый бой.

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