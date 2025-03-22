"Он ни за что не сможет победить": Райан Гарсия сделал прогноз на бой Кроуфорд - Канело

Американский боксер Райан Гарсия высказался о поединке обладателя титула WBA в первом среднем весе Теренса Кроуфорда и объединенного чемпиона мира во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса.

По словам звездного бойца, Канело добудет убедительную победу.

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"Он ни за что не сможет победить Канело. Я не представляю, что Кроуфорд побьет Канело. Честно говоря, он не выглядел особо сильным в бою против Исраила Мадримова. А ведь Мадримов даже не такой большой.

Дело в том, что Канело мастерски освоил свой стиль, и он его не изменит. Он мастер этого. Канело всегда понимает, что происходит на ринге. Я не представляю, что Теренс его победит", - приводит слова Гарсии Boxing News 24.

Бой Альвареса с Кроуфордом может пройти осенью, если в мае Канело победит Уильяма Скулла.

Ранее сообщалось, что Райан Гарсия сообщил, что заработает около 20 миллионов долларов за следующий бой.

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