"Всегда мечтал": британский боксер хочет получить бой с Ломаченко

Британский боксер легкого веса Макси Хьюз (26-7-2, 5 КО) заявил, что готов к поединку против Васлия Ломаченко.

Боец рассчитывает на бой, если ему не удастся договориться о бое с победителем боя между мексиканцем Уильямом Сепедой и американским чемпионом WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном.

"Ломаченко… Я знаю, что он сейчас не выступает, но всегда мечтал поделить с ним ринг.

У меня отняли этот шанс, когда отдали бой Камбососу в апреле 2024-го. Поэтому да, Лома", - приводит слова Хьюза The Ring.

Свой последний бой Василий провел в мае прошлого года, победив Джорджа Камбососа.

Ранее сообщалось, что Ломаченко вылетел из рейтинга The Ring.

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