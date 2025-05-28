"Всегда мечтал": британский боксер хочет получить бой с Ломаченко
Макси Хьюз нацелен на титульный поединок.
Британский боксер легкого веса Макси Хьюз (26-7-2, 5 КО) заявил, что готов к поединку против Васлия Ломаченко.
Боец рассчитывает на бой, если ему не удастся договориться о бое с победителем боя между мексиканцем Уильямом Сепедой и американским чемпионом WBC в легком весе Шакуром Стивенсоном.
"Ломаченко… Я знаю, что он сейчас не выступает, но всегда мечтал поделить с ним ринг.
У меня отняли этот шанс, когда отдали бой Камбососу в апреле 2024-го. Поэтому да, Лома", - приводит слова Хьюза The Ring.
Свой последний бой Василий провел в мае прошлого года, победив Джорджа Камбососа.
Ранее сообщалось, что Ломаченко вылетел из рейтинга The Ring.
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