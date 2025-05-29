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"Я уже был на дне": Райан Гарсия оценил свои перспективы

Американский боксер рассказал о своих целях.
29 мая, 18:58       Автор: Игорь Мищук
Райан Гарсия / Getty Images
Райан Гарсия / Getty Images

Американский представитель полусреднего веса Райан Гарсия высказался о своем будущем.

Боксер заявил, что в ближайшее время расскажет о своих планах, и выразил уверенность, что сможет вернуться и снова добиться успеха после неожиданного поражения от Роландо Ромеро в последнем бою.

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"Я проведу эфир, чтобы прояснить многое, потому что в последнее время почти не высказывался и не делился происходящим со мной и моей карьерой. Я не был так открыт, как мог бы быть. Вероятно, я проведу этот эфир где-то на этой неделе.

Тем, кто потерял у меня веру - это нормально. А о всех, кто отвернулся от меня, я говорю спасибо Богу, что покосил траву и показал, кто есть кто. Я снова поднимусь на вершину, я уже был на дне, но с Богом мне всегда удавалось подняться снова", - написал Гарсия в сети X.

Ранее Райан Гарсия назвал потенциальных соперников после поражения от Роландо Ромеро.

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