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Джейка Пола могут исключить из рейтинга WBA

Организация пересмотрит решение по поводу боксирующего блогера из-за возмущения других претендентов.
Сегодня, 12:45       Автор: Игорь Мищук
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Ютубера Джейка Пола могут лишить места в топ-15 рейтинга Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее боксирующий блогер одолел по очкам бывшего чемпиона мира Хулио Сесара Чавеса-младшего, после чего организация разместила его на 14-й строчке своего рейтинга.

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Тем не менее, как сообщает The Ring, из-за жесткой критики и возмущения со стороны других претендентов WBA пересмотрит свое решение о включении Пола в рейтинг тяжелого веса. Чавес-младший не был в рейтинге крузервейта, а его последняя значимая победа была в 2012 году в среднем весе. Пол никогда не побеждал боксера из числа рейтинговых, если не считать его "боя" с 58-летним Майком Тайсоном.

Вердикт по этому вопросу WBA вынесет на предстоящем европейском съезде в Мадриде, который пройдет с 15 по 18 июля.

Отметим, ранее Джейк Пол назвал следующего соперника.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WBA Джейк Пол

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