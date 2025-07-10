Александр Усик – Даниэль Дюбуа: онлайн-трансляция боя 19.07.2025

Смотри текстовую онлайн-трансляцию и следи за событиями этого противостояния на ISPORT.ua. Боксеры встретятся в бою за звание абсолютного чемпиона мира.

В субботу, 19 июля, в Лондоне на Уэмбли состоится вечер бокса, главным событием которого станет бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе.

В поединке сойдутся чемпион мира по версиям WBA, WBO и WBC в супертяжелом весе Александр Усик и обладатель титула IBF Даниэль Дюбуа. Украинский боксер уже был абсолютном в этом дивизионе, когда победил в мае прошлого года Тайсона Фьюри. Перед реваншем с "Цыганским королем" он освободил титул, который перешел Дюбуа.

Легендарный бой Усик - Дюбуа состоится при поддержке официального спонсора GGBET. GGBET - букмекерский бренд, который делает спортивные события событиями: поддерживает топовые матчи и поединки и усиливает впечатления от просмотра эксклюзивным контентом и спецпредложениями. Держи линию бокса вместе с GGBET!

Смотреть онлайн-трансляцию боя Усик - Дюбуа

На ISPORT будет доступна текстовая трансляция боя Усик - Дюбуа где можно смотреть текущий ход соревнования и событий. Поединок состоится 19 июля и начнется ориентировано около 23:30 по киевскому времени.

В Украине поединок за звание абсолютного чемпиона мира в прямом эфире покажет видеосервис Megogo, благодаря которому можно будет смотреть онлайн-трансляцию всех событий на ринге.

Перед боем обязательным соперником Усика был назначен Джозеф Паркер, который является временным чемпионом WBO. Оппонентом Дюбуа был Дерек Чисора, который владеет временным титулом IBF. Команды боксеров договорились с организациями отложить защиты для боя за абсолюта в супертяжелом весе.

С момента первого боя между Усиком и Дюбуа, который прошел в 2023 году и завершился победой украинца техническим нокаутом в девятом раунде, прошло много времени.

За этот период Усик провел два боя против Тайсона Фьюри. Александр дважды победил британца решением судьей. После первого боя он стал абсолютным чемпионом, как уже говорилось, а затем освободил пояс.

Дюбуа за это время трижды выходил на ринг. Даниэль техническими нокаутами победил Джаррела Миллера и Филипа Хрговича. В сентябре прошлого года Дюбуа нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде.

В феврале 2025 года Дюбуа должен был провести бой с Джозефом Паркером. Боксеры уже прибыли на официальное мероприятие в Саудовской Аравии. За два дня до вечера бокса - поединок сорвался. Дюбуа заболел и не смог выйти на ринг.

Усик имеет возможность в третий раз стать абсолютным чемпионом - завоевывал все пояса у крузервейте и супертяжелом весе. Дюбуа же может стать первым британским боксером в истории, который объединил все четыре основных пояса в супертяжелом весе (Леннокс Льюис владел тремя титулами).

Сможет ли "Динамит" побороть непобедимого "украинского Кота"? Эксперты GGBET, официального спонсора поединка Усик-Дюбуа, отдают предпочтение Александру Усику - коэффициент на победу 1.27 против 3.57 на Дюбуа. Держи линию бокса и болей за нашего чемпиона вместе с GGBET!

Реванш Усик - Дюбуа обещает быть захватывающим и очень интересным.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!