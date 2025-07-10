"Сфокусирован и готов": Дюбуа показал, в какой форме подходит к реваншу с Усиком

Чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Даниэль Дюбуа завершает подготовку к реваншу с обладателем титулов WBC, WBA и WBO Александром Усиком.

У себя в Instagram британский боксер опубликовал фото из зала, решив продемонстрировать, в какой форме подходит к будущему противостоянию с украинцем.

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"Осталось десять дней. Собран, сфокусирован, готов", - написал Дюбуа.

Бой за звание абсолютного чемпиона Усик - Дюбуа состоится 19 июля на стадионе Уэмбли в Лондоне.

Ранее Усик назвал причину, почему Дюбуа заслужил реванш.

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