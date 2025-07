"Победит нокаутом": инсайдер сделал прогноз на реванш Усик - Дюбуа

Журналист и боксерский инсайдер Майк Коппинджер поделился ожиданиями от реванша между чемпионом WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком (23-0, 14 КО) и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа (22-2, 21 КО).

По словам Майка, украинский боксер во второй раз победит британца.

Unless you’re Daniel Dubois or part of his team, you know it was a low blow. Usyk by stoppage yet again this weekend, though I believe Dubois will be more competitive. Can’t wait to be ringside at Wembley for the @ringmagazine heavyweight title fight. pic.twitter.com/bXIozT5R3k