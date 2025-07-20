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Усик - Дюбуа: судейские записки

Украинец вел у всех боковых арбитров, а британцу двое из троих отдали лишь один раунд.
Сегодня, 20:49       Автор: Игорь Мищук
Усик одержал досрочную победу над Дюбуа / Getty Images
Усик одержал досрочную победу над Дюбуа / Getty Images

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) одержал досрочную победу в бою с обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО) и снова стал абсолютом дивизиона.

Украинский боксер остановил соперника в пятом раунде, отправив своего британского оппонента в нокаут.

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После боя были опубликованы судейские записки, в которых Усик до остановки поединка побеждал у всех троих боковых арбитров.

Один судья отдал украинцу все четыре трехминутки, а двое из троих увидели преимущество британца лишь в третьем раунде.

Судейские записки боя Усик - Дюбуа:

  • Бенуа Руссел (Канада): 40-36
  • Патрик Морли (США): 39-37
  • Майк Росс (США): 39-37

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Усик - Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик судейские записки Даниэль Дюбуа

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