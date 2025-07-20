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Усик - Дюбуа: статистика ударов боя

Украинский чемпион нокаутировал британца в пятом раунде.
Сегодня, 01:40       Автор: Игорь Мищук
Усик нокаутировал Дюбуа / Getty Images
Усик нокаутировал Дюбуа / Getty Images

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) одержал досрочную победу над уже бывшим обладателем пояса IBF Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО).

Украинский боксер остановил своего оппонента в пятом раунде, завершив поединок нокаутом.

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После боя традиционно была опубликована статистика ударов. Согласно цифрам, победитель превзошел своего соперника по общему числу точных попаданий (57-35), а также по джебам (21-11) и силовым ударам (36-24). 

Статистика ударов боя Усик - Дюбуа

Напомним, на ISPORT доступно видео, как Усик нокаутировал Дюбуа.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Статистика ударов Даниэль Дюбуа

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