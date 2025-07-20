Усик - Дюбуа: статистика ударов боя
Украинский чемпион нокаутировал британца в пятом раунде.
Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) одержал досрочную победу над уже бывшим обладателем пояса IBF Даниелем Дюбуа (22-3, 21 КО).
Украинский боксер остановил своего оппонента в пятом раунде, завершив поединок нокаутом.
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После боя традиционно была опубликована статистика ударов. Согласно цифрам, победитель превзошел своего соперника по общему числу точных попаданий (57-35), а также по джебам (21-11) и силовым ударам (36-24).
Статистика ударов боя Усик - Дюбуа
Напомним, на ISPORT доступно видео, как Усик нокаутировал Дюбуа.
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