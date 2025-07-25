Канело назвал трех лучших боксеров современности

Мексиканец Сауль Альварес поупражнялся в составлении рейтингов. Доминатор второго среднего дивизиона назвал тройку лучших боксеров вне весовой категории на данный момент, сообщает The Ring.

Наверху списка оказался абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик. На второе место Канело поставил бесспорного чемпиона второго легчайшего веса Наою Иноуэ. Третьим стал будущий соперник Альвареса – американец Теренс Кроуфорд.

Выбор мексиканского боксера полностью совпал с рейтингом P4P от ESPN. Сам Канело в классификации вещателя оказался на 8-й позиции. Подняться выше Альварес постарается по итогам боя с Кроуфордом 13 сентября.

Кстати, американец Деонтей Уайлдер назвал фаворита поединка между Альваресом и Кроуфордом.

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