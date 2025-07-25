"Нравится его образ жизни бойца": Уайлдер назвал фаворита поединка Альварес - Кроуфорд

Бывший чемпион рассказал, на кого ставит в будущем мегафайте.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер высказался о бое между абсолютом суперсреднего дивизиона Саулем Альваресом и обладателем титула WBA в первом среднем весе Теренсом Кроуфордом.

По словам американского боксера, в будущем противостоянии он отдает предпочтение своему соотечественнику.

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"Это отличный бой. Я прислушаюсь к своему сердцу и выберу Кроуфорда. Мне нравится его образ жизни бойца. Вы же не слышите, что он делает какие-то безумные вещи, устраивает вечеринки и все такое. У него образ жизни бойца. Он готов драться.

Безусловно, Канело - отличный боец, но я думаю, что Кроуфорд готов показать ему другой стиль, умение драться как левша и как правша. Мне нравится его характер и готовность выйти на ринг со своим настроем. Его поведение - это то, что я лучший, и вам придется доказать, что я ошибаюсь", - сказал Уайлдер в комментарии The Fighter's Voice.

Напомним, что бой Альварес - Кроуфорд состоится 13 сентября на Эллиджент Стедиум в Лас-Вегасе, США.

Ранее Альварес рассказал, почему толкнул Кроуфорда во время битвы взглядов.

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