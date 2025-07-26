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"Сколько билетов продастся": Кабайел может провести бой с легендой украинского бокса

Владимир Кличко является кандидатом на поединок.
Сегодня, 14:50
Агит Кабайел / Getty Images
Агит Кабайел / Getty Images

Спенсер Браун, менеджер временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Агита Кабайела (26-0, 18 КО), рассказал, что его клиент может провести бой против экс-чемпиона Владимира Кличко.

Браун допускает, что немец сразится с 49-летним украинцем.

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"Он до сих пор думает о возвращении, возможно, хочет еще раз выйти на ринг. Ему не следует этого делать, но он размышляет над этим.

Представьте себе, сколько билетов продастся на бой Агита с Кличко. Это был бы потрясающий бой. Это не просто фантазии - это возможно", - приводит слова Брауна Sport.de.

Ранее менеджер Кабайела рассказал, когда может пройти бой с Усиком.

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