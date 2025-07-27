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Заяс победил Гарсию в противостоянии за титул WBO

Первый средний вес получил нового чемпиона.
Сегодня, 07:36       Автор: Антон Федорцив
Ксандер Заяс / Getty Images
Ксандер Заяс / Getty Images

Пуэрториканец Ксандер Заяс одолел сопротивление мексиканского боксера Хорхе Гарсии в поединке за вакантный пояс WBO. Бой длился все 12 раундов.

В дебюте инициативой завладел Заяс. Он много попадал в голову и корпус оппонента, а Гарсия вяло пытался отвечать. Впрочем, со временем выровнял положение и пошел на размен раундами.

Мексиканец иногда даже выглядел лучше Заяса. Однако, далеко не безгрешная работа в обороне сказалась. Все трое судей отдали победу пуэрториканскому боксеру (116:112, 118:110, 118:109).

Заяс остался непобежденным в профи-ринге. Рекорд чемпиона – 22 поединка, 22 победы (13 – нокаутом). В свою очередь Гарсия потерпел пятое поражение в карьере (38 боев).

Напомним, американец Теренс Кроуфорд объяснил ценность поединка против мексиканского боксера Канело Альвареса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ксандер Заяс Хорхе Гарсия

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