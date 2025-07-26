"Это важнее денег": Кроуфорд назвал главную ценность боя с Альваресом

Американец объяснил, зачем ему поединок с мексиканским абсолютом.

Обладатель титула WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд поделился мыслями о будущем бое против абсолютного чемпиона суперсреднего дивизиона Сауля Альвареса.

Американский боксер объяснил, почему этот поединок настолько важен для него.

Читай также: Канело назвал трех лучших боксеров современности

"Я дерусь с Канело ради возможности. Ради наследия. Это важнее денег. Трехкратный абсолютный чемпион мира. Уже скоро.

Возможно, я снова спущусь в первый средний вес и стану абсолютом еще раз. Возможно, снова спущусь и сделаю это. Вы же не знаете, что я задумал", - приводит слова Кроуфорда Seconds Out.

Напомним, что бой Альварес - Кроуфорд состоится 13 сентября на Эллиджент Стедиум в Лас-Вегасе, США.

Ранее Кроуфорд рассказал, в чем превосходит Альвареса.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!