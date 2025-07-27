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Кэррингтон завоевал титул временного чемпиона в полулегком весе

Представитель США продлил победную серию.
Сегодня, 08:58       Автор: Антон Федорцив
Брюс Кэррингтон / Getty Images
Брюс Кэррингтон / Getty Images

Американский боксер Брюс Кэррингтон победил намибийца Матеуса Хеиту. На кону поединка в Мэдисон Сквер Гардене был вакантный титул временного чемпиона по версии WBC в полулегком дивизионе.

Кэррингтон владел инициативой на протяжении всего боя. Правда, завершить поединок досрочно американец не смог. Хеита стойко выдержал шквал ударов соперника и не сдался даже в чемпионских раундах.

Впрочем, судейский вердикт был однозначным. Вся тройка отдала победу Кэррингтону (120:108, 119:109, 119:109). Теперь американский боксер будет претендовать на постоянный пояс, принадлежащий соотечественнику Стивену Фултону.

Тем временем пуэрториканец Ксандер Заяс стал чемпионом WBO в первом среднем весе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Брюс Кэррингтон Матеус Хеита

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