Роландо Ромеро повысили до полноценного чемпиона WBA в полусреднем весе

Пояс достался американцу после подъема Джарона Энниса на дивизион выше.

Регулярный чемпион WBA в полусреднем весе Роландо Ромеро (17-2, 13 KO) стал обладателем полноценного титула организации.

Об этом сообщает официальный сайт Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

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29-летний американец был повышен в статусе после того, как предыдущий владелец пояса Джарон Эннис (34-0, 30 КО) оставил его вакантным для подъема в первый средний дивизион.

Напомним, что Ромеро завоевал титул WBA Regular в последнем бою в мае этого года с Райаном Гарсией, которого он одолел единогласным решением судей.

Ранее промоутер оценил перспективы Энниса в новом весе.

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