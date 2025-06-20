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"Будет готов к любому": Промоутер оценил перспективы Энниса в новом весе

Эдди Хирн высказался о будущем экс-чемпиона полусреднего дивизиона.
Сегодня, 19:58       Автор: Игорь Мищук
Джарон Эннис и Эдди Хирн / Getty Images
Джарон Эннис и Эдди Хирн / Getty Images

Эдди Хирн, промоутер бывшего объединенного чемпиона полусреднего веса Джарона Энниса, оценил его подъем в первый средний дивизион.

Представитель американского боксера напророчил ему большое будущее в новой весовой категории.

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"Эннис заставит всех испытывать страх Божий в первом среднем весе. И не только в этом весе, но и в среднем в течение следующего года или около того. Он огромный парень, и эти дополнительные семь фунтов очень положительно скажутся на его выступлениях.

Он вернется в августе или сентябре и будет готов к любому - Ортису, Муртазалиеву, Фундоре, кому угодно. Этот Эннис на сто процентов физически готов, он будет непобедимым", - приводит слова Хирна Bad Left Hook.

Напомним, ранее Эннис освободил титулы WBA и IBF в полусреднем весе, сообщив о переходе в первый средний дивизион.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдди Хирн Джейрон Эннис

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