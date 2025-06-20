IBF назначила элиминатор в супертяжелом весе для определения первого номера рейтинга

Организация заказала бой Фрэнка Санчеса и Эфе Аджагбы, который станет для них реваншем.

Международная боксерская федерация (IBF) назначила проведение элиминаторного боя в супертяжелом весе для определения лидера своего рейтинга, первая строчка которого сейчас остается вакантной.

Как сообщает BoxingScene, IBF заказала поединок между кубинцем Фрэнком Санчесом (25-1, 18 КО) и нигерийцем Эфе Аджагбой (20-1-1, 14 КО), которые должны начать переговоры о его организации.

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Для соперников этот бой станет реваншем. Ранее они встречались в ринге в октябре 2021 года, и тогда Санчес победил Аджагбу единогласным решением судей.

Отметим, что на данный момент Аджагба занимает третье место в рейтинге IBF в супертяжелом весе, а Санчес - четвертое. Вторым идет британец Дерек Чисора.

Титулом IBF владеет Даниэль Дюбуа, который 19 июля проведет реванш с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.

Ранее промоутер Дюбуа сообщил, сколько билетов уже продано на бой с Усиком.

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