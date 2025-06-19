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Объединенный чемпион полусреднего веса отказался от своих титулов

Джарон Эннис решил подняться дивизионом выше, оставив пояса вакантными.
Сегодня, 10:45       Автор: Игорь Мищук
Джарон Эннис / Getty Images
Джарон Эннис / Getty Images

Суперчемпион WBA и обладатель титулов IBF и The Ring в полусреднем весе Джарон Эннис (34-0, 30 КО) освободил свои пояса.

27-летний непобежденный американский боксер отказался от титулов, объявив о своем решении подняться в первую среднюю весовую категорию.

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"Пришло время. Первый средний вес. Вы все говорили, где заруба, правильно? Тогда вперед. Чемпион в двух дивизионах, четырехкратный чемпион мира - в процессе", - написал Эннис в сети Х.

Напомним, что свой последний бой Джарон Эннис провел в апреле этого года против литовца Эймантаса Станиониса, вынудив соперника отказаться от продолжения поединка после шестого раунда, и объединил титулы IBF и WBA в полусреднем весе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IBF WBA Джейрон Эннис

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