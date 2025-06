Объединенный чемпион полусреднего веса отказался от своих титулов

Суперчемпион WBA и обладатель титулов IBF и The Ring в полусреднем весе Джарон Эннис (34-0, 30 КО) освободил свои пояса.

27-летний непобежденный американский боксер отказался от титулов, объявив о своем решении подняться в первую среднюю весовую категорию.

Читай также: Энниса повысили до статуса суперчемпиона, а Гарсия и Ромеро подерутся за вакантный пояс WBA

"Пришло время. Первый средний вес. Вы все говорили, где заруба, правильно? Тогда вперед. Чемпион в двух дивизионах, четырехкратный чемпион мира - в процессе", - написал Эннис в сети Х.

ITS TIME! 154😈 YALL SAID THIS WHERE THE SMOKE AT RIGHT!? LETS HAVE IT THEN! 🙃 2X WEIGHT DIVISION CHAMP• 4X TIME WORLD CHAMP LOADING! pic.twitter.com/lhMqP5ryJc