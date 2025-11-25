iSport.ua
Санчес получит нового соперника для элиминатора за статус претендента для Усика

Кубинцу нашли еще одного оппонента после отказа ряда боксеров.
Сегодня, 13:35       Автор: Игорь Мищук
Фрэнк Санчес / Getty Images
Фрэнк Санчес / Getty Images

Американский представитель супертяжелого дивизиона Джаред Андерсон (17-1, 15 KO) может стать соперником кубинца Фрэнка Санчеса (25-1, 18 KO) в финальном элиминаторе IBF.

Победитель этого противостояния должен будет получить статус обязательного претендента для Александра Усика по линии Международной боксерской федерации.

Читай также: Команда Дюбуа объяснила причину отказа от поединка за право драться с Усиком

Как сообщает Sky Sports, компания Top Rank, представляющая интересы Андерсона, подтвердила, что они открыты к переговорам по поводу организации этого боя после отказа ряда кандидатов.

Ранее возможность проведения элиминатора с Санчесом отклонили Эфе Аджагба, Мозес Итаума и Ричард Торрес-младший.

Напомним, что последним, кто отказался от этого поединка, стал бывший чемпион IBF Даниэль Дюбуа.

