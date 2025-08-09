Беллью оценил шансы Итаумы против Усика
Тони назвал достоинство Мозеса.
Бывший чемпион Тони Белью высказался про возможный бой абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) проив Мозеса Итаумы (12-0, 10 KO).
Тони считает, что молодому британцу не хватает опыта.
"Я не думаю, что кто-то другой имеет такую реальную способность. То, чего Мозесу не хватает в опыте, он компенсирует умением.
Он ни в коем случае не готов к Александру Усику. Человек, который не проходил более шести или семи раундов, ни в коем случае не готов", - цитирует Белью Seconds Out.
Следующий бой Итаума проведет 16 августа против Диллиана Уайта.
