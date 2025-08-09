iSport.ua
Беллью оценил шансы Итаумы против Усика

Тони назвал достоинство Мозеса.
Сегодня, 11:30       Автор: Митя Шитко
Мозес Итаума / Getty Images
Мозес Итаума / Getty Images

Бывший чемпион Тони Белью высказался про возможный бой абсолютного чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) проив Мозеса Итаумы (12-0, 10 KO).

Тони считает, что молодому британцу не хватает опыта.

"Я не думаю, что кто-то другой имеет такую реальную способность. То, чего Мозесу не хватает в опыте, он компенсирует умением.

Он ни в коем случае не готов к Александру Усику. Человек, который не проходил более шести или семи раундов, ни в коем случае не готов", - цитирует Белью Seconds Out.

Следующий бой Итаума проведет 16 августа против Диллиана Уайта. 

