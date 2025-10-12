iSport.ua
Украинский боксер Соболь выстоял после двух нокдаунов и свел бой вничью

После поражения за титул - новая неудача.
Вчера, 08:02
Богдан Соболь / Getty Images
Накануне состоялся бой украинского боксера средней весовой категории Богдана Соболя против грузинского спортсмена Ники Бигвавы.

Грузинский боксер дважды отправил украинца в нокдаун - в пятом и шестом раундах.

По решению судей поединок завершился вничью - 57:57, 56:56, 56:56.

Добавим, что ранее Богдан Соболь проиграл бой аргентинцу Лукасу Бастиди 19 октября 2024 года, тогда он утратил титул IBA Intercontinental.

Ранее другой украинец Карен Чухаджян одержал досрочную победу в поединке против аргентинца Хоэля Маркоса Мафуада.

