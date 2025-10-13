iSport.ua
Хирн выступает против изменений Закона Мохаммеда Али в боксе

Против изменений которые предлагает Дейни Вайта.
Сегодня, 12:49       Автор: Валентина Чорноштан
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

В США предлагают изменить фундаментальный Закон Мохаммеда Али. Сам закон ужесточил защиту профессиональных боксеров от эксплуатации и конфликтов интересов, установив более прозрачные правила контрактов и контроль деятельности промоутеров в боксе.

Британский промоутер Эдди Хирн негативно высказался о стремлении Дэйни Уайта внести изменения.

Добавим, что Уайт предлагает, чтобы боксерские промоушены не должны отчитываться перед бойцами о прибыли шоу.

"В боксе большинство доходов от шоу идет бойцу. В ММА большинство доходов от шоу идет промоутеру. Удачи Уайту. Я бы не жаловался. Но в боксе мы так не работаем.

И меня не интересует фейковый пояс. Я не заинтересован в изменении закона Мохаммеда Али. Я не заинтересован в изменении формы ринга или правил", — сказал Хирн Ring Magazine.

