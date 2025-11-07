iSport.ua
Хирн - о возможном бое Джейка Пола и Джошуа: Подпишите контракт

Неужели такое состоится?
Сегодня, 11:55       Автор: Василий Войтюк
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Глава Matchroom Boxing промоутер Эдди Хирн поделился своим мнением о возможном бою между Джейком Полом и его клиентом Энтони Джошуа (28-4, 25 KO). 

"Мне часто задают вопрос, как Джошуа относится к этим разговорам. Он говорит: "Просто скажи, когда и где»". Не могу сказать, что мы с ним сейчас с нетерпением ждем чего-то. Почему? Потому что у нас нет понимания, что из этого реально, а что нет".

Хирн рассказал, что бой очень легко устроить и рассказал, что для этого нужно сделать.

"Я уже говорил об этом ранее, и повторюсь. Хотите драться с Эй Джеем, так подпишите контракт. Но нет, этого не происходит. Мы вели переговоры с командой Джейка. И все. Я даже не знаю, будем ли мы продолжать переговоры…"

Напомним, через неделю Пол должен был провести поединок проти Джервонты Дэвиса, но их бой был отменен из-за проблем с законом.

