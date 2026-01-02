WBA обновила рейтинг лучших боксеров в тяжелом весе
Джейк Пол теперь даже не в топ-15.
Мировая боксерская ассоциация (WBA) обновила рейтинг лучших боксеров в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).
По состоянию на январь 2026 года единственным чемпионом WBA и WBO в первом тяжелом весе является Хильберто Рамирес, а первая строчка в рейтинге WBA на данный момент вакантна.
Популярный блогер и боксер Джейк Пол, занимавший 15-е место в этом рейтинге и покинувший список после поражения от Энтони Джошуа, теперь 15-ю позицию занимает представитель Хорватии Эдин Пухало (27–3, 26 КО).
Всего рейтинг выглядит следующим образом:
- вакантно
- Леонардо Москеа (Франция)
- Ленар Перес (Куба)
- Алоис Юмби (Великобритания)
- Майк Перес (Куба)
- Юниэль Дортикос (Куба)
- Алексей Егоров (россия)
- Крис Биллем-Смит (Великобритания)
- Алексей Папин (россия)
- Робин Сафар (Швеция)
- Роман Фресс (Германия)
- Джованни Кристиан Скудери (Италия)
- Пет Браун (Великобритания)
- Лиам Каллонан (Австралия, Океания)
- Эдин Пухало (Хорватия)
