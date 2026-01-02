WBA обновила рейтинг лучших боксеров в тяжелом весе

Джейк Пол теперь даже не в топ-15.

Мировая боксерская ассоциация (WBA) обновила рейтинг лучших боксеров в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

По состоянию на январь 2026 года единственным чемпионом WBA и WBO в первом тяжелом весе является Хильберто Рамирес, а первая строчка в рейтинге WBA на данный момент вакантна.

Популярный блогер и боксер Джейк Пол, занимавший 15-е место в этом рейтинге и покинувший список после поражения от Энтони Джошуа, теперь 15-ю позицию занимает представитель Хорватии Эдин Пухало (27–3, 26 КО).

Всего рейтинг выглядит следующим образом:

вакантно Леонардо Москеа (Франция) Ленар Перес (Куба) Алоис Юмби (Великобритания) Майк Перес (Куба) Юниэль Дортикос (Куба) Алексей Егоров (россия) Крис Биллем-Смит (Великобритания) Алексей Папин (россия) Робин Сафар (Швеция) Роман Фресс (Германия) Джованни Кристиан Скудери (Италия) Пет Браун (Великобритания) Лиам Каллонан (Австралия, Океания) Эдин Пухало (Хорватия)

