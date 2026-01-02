iSport.ua
WBA обновила рейтинг лучших боксеров в тяжелом весе

Джейк Пол теперь даже не в топ-15.
Сегодня, 10:20       Автор: Валентина Чорноштан
Хильберто Рамирес / Getty Images
Хильберто Рамирес / Getty Images

Мировая боксерская ассоциация (WBA) обновила рейтинг лучших боксеров в первом тяжелом весе (до 90,7 кг).

По состоянию на январь 2026 года единственным чемпионом WBA и WBO в первом тяжелом весе является Хильберто Рамирес, а первая строчка в рейтинге WBA на данный момент вакантна.

Популярный блогер и боксер Джейк Пол, занимавший 15-е место в этом рейтинге и покинувший список после поражения от Энтони Джошуа, теперь 15-ю позицию занимает представитель Хорватии Эдин Пухало (27–3, 26 КО).

Всего рейтинг выглядит следующим образом:

  1. вакантно
  2. Леонардо Москеа (Франция)
  3. Ленар Перес (Куба)
  4. Алоис Юмби (Великобритания)
  5. Майк Перес (Куба)
  6. Юниэль Дортикос (Куба)
  7. Алексей Егоров (россия)
  8. Крис Биллем-Смит (Великобритания)
  9. Алексей Папин (россия)
  10. Робин Сафар (Швеция)
  11. Роман Фресс (Германия)
  12. Джованни Кристиан Скудери (Италия)
  13. Пет Браун (Великобритания)
  14. Лиам Каллонан (Австралия, Океания)
  15. Эдин Пухало (Хорватия)

